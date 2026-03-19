Дело о хищении у концерна «Калашников» пополнилось двумя новыми обвиняемыми

В деле о хищении у концерна «Калашников» появились два новых фигуранта. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Число обвиняемых выросло с трёх до пяти человек. Все они работали в одной из подрядных организаций, пишет ТАСС.

«По просьбе потерпевшей стороны в лице представителя концерна «Калашников» привлечено ещё два новых фигуранта, трудоустроенных в одну из подрядных организаций, которые в настоящее время уже приступили к ознакомлению с материалами дела», — говорится в сообщении.

Новым фигурантам избрали подписку о невыезде. Им вменяют мошенничество и контрабанду частей оружия. После ознакомления с материалами дело передадут в суд.

Напомним, уголовное дело о хищении у концерна «Калашников» возбудили в ноябре 2024 года в Ивановской области. Расследование связано с выполнением государственного оборонного заказа. По версии следствия, представители подрядной организации «Интертехника» закупали в Китае детали по заниженной цене. Их поставляли концерну при заведомом знании о несоответствии качества. Сумма ущерба составила 37,7 миллиона рублей. Основными фигурантами дела стали Алексей Морохов, Алексей Леденев и Юрий Чернышёв. Объём материалов расследования превысил 35 томов.