Власти Ирана казнили 3 фигурантов дела о гибели силовиков на январских протестах

В Исламской Республике сегодня утром была исполнена казнь в отношении трёх граждан, арестованных после зимних волнений. Фигурантов дела признали виновными в том, что они лишили жизни двух стражей порядка во время протестных акций в январе. Как сообщает иранское информагентство Tasnim, приговор уже вступил в силу.

По данным источника, осуждённые в ходе дознания подтвердили свою причастность к убийству сотрудников сил правопорядка, которое произошло 7 января в провинции Кум во время несанкционированных акций протеста.

Сообщается, что дополнительно им инкриминировали взаимодействие с разведками США и Израиля, однако Tasnim не приводит подробностей, в чём именно заключалось такое сотрудничество.

Напомним, в январе масштабные акции протеста прокатились по Ирану сразу в 92 городах, расположенных в 27 провинциях страны. Протесты начались в конце декабря. Они были вызваны значительными колебаниями курса национальной валюты, риала, что привело к росту цен как на оптовом, так и на розничном уровне. К началу января эти выступления переросли в беспорядки и акты вандализма.