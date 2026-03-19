Жертва Эпштейна из Москвы пролила свет на схемы вербовки девушек в секс-рабство

Российская модель Лана Пожидаева (настоящее имя Светлана Пожидаева) поделилась новой информацией о методах вербовки девушек в сексуальное рабство, организованного финансистом Джеффри Эпштейном. Эти сведения были опубликованы в интервью с девушкой изданием The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно её рассказу, после осуждения в 2008 году за принуждение к проституции несовершеннолетней, Эпштейн изменил свою тактику. Он стал ориентироваться на взрослых женщин-фотомоделей из Европы и России, обладающих внешностью, напоминающей подростковую.

В 2008 году Эпштейн заманил Пожидаеву обещанием кастинга для Victoria's Secret, который оказался фикцией. Вместо работы моделью она попала в сексуальное рабство к финансисту и под его давлением была вынуждена сама вербовать других женщин. Притворяясь скаутом модельного агентства, Пожидаева находила молодых девушек, уточняла их возраст и передавала их снимки Эпштейну. Она призналась, что испытывает стыд и постоянные угрызения совести за других пострадавших, а также рассказала о своих скрытых страданиях: расстройствах пищевого поведения, депрессии и бессоннице, которые она маскировала под видом счастья.

Пожидаева утверждает, что Эпштейн проявлял крайнюю осмотрительность, чтобы избежать внимания правоохранительных органов. Она также сообщила, что находилась в полной зависимости от него. Эпштейн контролировал все её расходы, а также бюджет, предназначенный как для неё самой, так и для её семьи. Кроме того, он оказал ей содействие в получении американской визы и предоставил жильё в одном из своих объектов на Манхэттене. По её словам, «как только хищник создаёт среду зависимости, отказаться от неё просто невозможно».

Напомним, что имя Светланы Пожидаевой впервые всплыло в деле Джеффри Эпштейна в феврале. Сообщалось, что именно эта россиянка стояла за организацией одной из самых скандальных секс-вечеринок, устроенных преступником на его печально известном карибском острове Литтл-Сент-Джеймс.