Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Санкт-Петербург (Росбалт)

Власти Санкт-Петербурга направят 37,3 млн рублей на повышение квалификации государственных служащих в 2026 году. Соответствующий законопроект опубликован правительством города, сообщает rosbalt.ru. Обучение планируется провести для более чем 6 тыс. человек. Основная доля средств (25,5 млн рублей) будет направлена сотрудникам исполнительных органов власти. На профессиональное развитие мировых судей предусмотрено 1,4 млн рублей, депутатов ЗакСа — 990 тыс. рублей, Контрольно-счетной палаты — 462 тыс. рублей.

Ставропольский край

В Ставропольском крае родители дали новорожденной девочке необычное имя, связанное с лавровым листом. Имя Лорианна часто ассоциируют с латинским словом «лавр». Оно стало одним из самых редких в регионе, сообщает newstracker.ru. В ЗАГСе при этом фиксируют тенденцию: жители края все чаще выбирают для детей нестандартные имена.

Республика Удмуртия

В Удмуртии в прошлом году число суицидов среди детей и подростков увеличилось более чем в четыре раза, сообщила детский омбудсмен Ольга Авдеева. При этом большинство погибших воспитывались в благополучных семьях, а сам регион поднялся с 13-го на 3-е место в Приволжском федеральном округе по данному показателю, информирует udm-info.ru. В числе основных причин называют проживание подростков отдельно от родителей, а также переход на семейное обучение, из-за чего дети выпадают из поля контроля.

Ростовская область

В Ростовской области на сайтах объявлений отмечается массовое размещение предложений о продаже заводов: от предприятий по металлообработке до производителей кормов и кирпича. Владельцы объясняют продажу бизнеса разными причинами: переездом, сменой деятельности, усталостью или высокой нагрузкой, пишет rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

Казань снова сталкивается с резким увеличением платы за коммунальные услуги, сообщает inkazan.ru. На заседании Госсовета Татарстана депутат Альберт Ягудин заявил, что завышенные тарифы фактически ведут к обнищанию населения: людям приходится экономить на продуктах и лекарствах, тогда как счета за ЖКХ достигают 9–15 тысяч рублей. По его словам, рост тарифов значительно превышает заявленные 1,7%, а износ коммунальной инфраструктуры остается на уровне около 70%.

Волгоградская область

Волгоград готовится к окончанию отопительного сезона, пишет novostivolgograda.ru. Согласно установленным правилам, подача тепла прекращается после пяти дней со среднесуточной температурой выше +8 градусов. Коммунальные службы уже следят за погодными прогнозами, и предварительно завершение сезона ожидается к середине апреля 2026 года. Однако при похолодании сроки могут быть скорректированы, как это уже происходило ранее.

Нижегородская область

В Нижегородской области на трассе около Арзамаса произошло ДТП, в котором пострадали пять человек, сообщает newsnn.ru. По информации ГАИ, водитель автомобиля Opel не уступил дорогу машине Skoda, что привело к столкновению. Все пострадавшие были госпитализированы. В региональной Гострудинспекции уточнили, что среди них социальный педагог, сотрудник финансового управления и начальник отдела администрации Первомайска.

Свердловская область

В Нижнем Тагиле суд частично удовлетворил иск местного жителя к полиции после ДТП с участием служебного автомобиля, пишет tagilcity.ru. Авария произошла в 2024 году: сотрудник полиции при повороте налево не уступил дорогу, в результате чего машина истца получила серьезные повреждения. С учетом страховой выплаты суд взыскал с МВД 156 тысяч рублей, а также компенсацию за хранение автомобиля и часть судебных расходов. Решение пока не вступило в законную силу.

Оренбургская область

В Оренбургской области продолжаются мероприятия по подготовке к весеннему паводку, сообщает 56orb.ru. По данным МЧС, на 18 марта уровень Ириклинского водохранилища составляет 72,06%, что означает наличие значительного резерва для приема талых вод. С 26 марта планируется сократить объемы сброса воды, чтобы снизить риски для населенных пунктов ниже по течению, включая Орск.

Тюменская область

Фильм тюменского режиссера представлен на международном кинофестивале «Дух огня», пишет nashgorod.ru. Картина посвящена освоению нефтегазовых месторождений региона в 1960–70-е годы и сочетает документальные материалы с художественными элементами. Фестиваль, президентом которого является режиссер Эмир Кустурица, считается крупнейшей в России международной площадкой для дебютных работ начинающих кинематографистов.

Омская область

В Омской области вводятся карантинные меры из-за выявленных случаев бешенства, сообщает gorod55.ru. В ближайшие два месяца особый режим будет действовать в населенных пунктах Марьяновского, Азовского и Омского районов.

Приморский край

В Приморском крае сотрудники ФСБ пресекли деятельность местного жителя, который финансировал экстремистские организации и иностранное государство, сообщает vostokmedia.com. Суд признал его виновным в государственной измене и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 150 тысяч рублей.

Башкирия

В Уфе задержан подросток, подозреваемый в подготовке террористического акта в православном храме, пишет Mkset.ru. По данным ФСБ, он действовал по указанию куратора, находившегося на территории Украины. Подростка завербовали через мессенджер, однако на стадии подготовки его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Краснодарский край

У родственников задержанного министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова прошли обыски, сообщает kubanpress.ru. У его сожительницы и бывшей супруги обнаружена элитная недвижимость в Сочи и Геленджике на сумму в десятки миллионов рублей. Происхождение этих активов проверяется в рамках расследования уголовного дела о коррупции.

Хабаровский край

Агроном Ксения Давыдова назвала наиболее подходящие гибриды арбузов для выращивания в Хабаровском крае, пишет transsibinfo.com. По ее словам, скороспелый «Турбо F1» способен давать плоды весом до 16 кг и отличается устойчивостью к неблагоприятной погоде. Позднеспелый «Романза F1» ценится за сладкую мякоть и длительный срок хранения. Для получения хорошего урожая важно соблюдать мульчирование и обеспечивать полив в период формирования завязей.

Новосибирск

Белые медведи Кай и Герда, которые являются любимцами посетителей Новосибирского зоопарка, живут вместе уже почти 18 лет и продолжают приносить потомство, сообщает atas.info. В декабре 2025 года у них родились детеныши в седьмой раз.

Челябинская область

Пенсионерка из Челябинска перевела мошенникам из Пермского края 23 млн рублей, пишет kursdela.biz. Еще более 4 млн рублей злоумышленники похитили у пожилой жительницы Екатеринбурга, применяя аналогичные схемы обмана.

ХМАО

Жители Югры массово сообщают о сходе снега с крыш зданий, сообщает muksun.fm. Подобные случаи уже зафиксированы в Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Также отмечаются обрушения отдельных конструкций под тяжестью снега, что вызывает опасения за безопасность горожан.

Красноярский край

Жителей Красноярска оштрафовали на 1,5 тысячи рублей с каждой квартиры за граффити на фасаде дома, сообщает prmira.ru. Здание находится на непосредственном управлении собственников, поэтому административная комиссия направила штрафы каждому владельцу жилья, минуя управляющую организацию.

Белгородская область

В Белгородской области каждый двадцатый житель страдает от избыточного веса, сообщает bel.ru. За период с 2020 по 2024 год число взрослых с диагностированным ожирением выросло в 5,7 раза и достигло почти 5,2 тыс. случаев на 100 тыс. человек. Среди подростков распространенность увеличилась на 19,9%, а среди детей до 15 лет — на 25,3%.

