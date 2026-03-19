В Нижнем Новгороде состоится технологический фестиваль «Тех-Френдли Викенд»

В Нижнем Новгороде с 21 по 23 мая 2026 года пройдёт второй городской технологический фестиваль «Тех-Френдли Викенд», организованный в рамках конференции ЦИПР. В течение трёх дней мероприятие будет знакомить гостей с технологиями будущего и их влиянием на науку, медиа, культуру и повседневную жизнь.

Центральной темой фестиваля станет обсуждение долгосрочных технологических трендов и того, как уже сегодня формируются контуры будущего. Эксперты из разных областей рассмотрят, как изменения в науке и технологиях влияют на общество, экономику и окружающую среду, а также какие сценарии ожидают человечество в ближайшие десятилетия.

«В этом году «Тех-Френдли Викенд» выходит на новый этап: программа становится глубже, форматы — разнообразнее, а главной фишкой фестиваля в 2026 станет музыкальная программа. Фестиваль завершится выступлением музыкантов. «Тех-Френдли Викенд» растёт вместе со своим сообществом и становится точкой притяжения для города и его гостей», — рассказала организатор конференции ЦИПР и фестиваля «Тех-Френдли Викенд» Ирина Ефимова.

Среди спикеров — астроном Владимир Сурдин, издатель N+1 Андрей Коняев, физик-теоретик Алексей Семихатов, AI-евангелист Даниил Трабун, сооснователь проекта Follow Me To Наталия Османн, HR-директор «Яндекса» Дарья Золотухина, эксперт по цифровым коммуникациям Дмитрий Бескромный и другие.

Программа включает лекции, публичные дискуссии, мастер-классы и интерактивные форматы. Тематические треки охватят энергетику, климат, биотехнологии, искусственный интеллект, робототехнику, новые производственные модели, устойчивое развитие, а также влияние технологий на культуру и общество. Отдельные сессии посвятят будущему искусства, VR и AR-проектам, а также человеку будущего — его навыкам, эмоциональному интеллекту и digital wellbeing.

Помимо деловой части, гостей ждут VR-зоны, технологические инсталляции, спортивные и интеллектуальные активности, а также детская программа. Фестиваль выйдет за пределы основной площадки в рамках инициативы «Знакомьтесь, Нижний». Для участников организуют шаттлы, специальные меню в ресторанах и навигацию по историческому центру. Завершится мероприятие музыкальной программой.

Организаторы отмечают, что фестиваль растёт вместе с сообществом, становясь точкой притяжения для жителей и гостей города. «Тех-Френдли Викенд» — пространство, где технологии, культура и общество ведут диалог о будущем, делая сложные темы понятными и доступными для разной аудитории. Участие в активностях «Тех-Френдли Викенд» — бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайте techfriendly.cipr.ru.

Ранее сообщалось, что открыта регистрация на Международный фестиваль молодёжи, который пройдёт в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября 2026 года. Фестиваль под девизом «Следуй за мечтой. Вместе с Россией» соберёт 10 тысяч молодых людей из России и зарубежных стран. Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет, а также тысяча подростков от 14 до 17 лет.