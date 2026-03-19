Восемь пляжей Анапы вывели из опасной зоны после разлива нефти в Чёрном море
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kravik93
В Анапе после ЧС с танкерами у Керченского пролива из «опасной зоны» исключены восемь пляжей. Их могут открыть к началу курортного сезона при условии, что показатели воды и грунта продолжат соответствовать санитарным требованиям. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.
«В рамках исполнения поручений Правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Чёрном море было принято решение об исключении восьми галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до «Высокого берега» из опасной зоны», — говорится в сообщении.
Теперь эти территории официально выведены из перечня опасных зон. Однако их открытие для отдыхающих будет зависеть от результатов дальнейшего мониторинга. Ключевым условием остаётся стабильное соответствие показателей воды и грунта санитарным нормам. Проверки продолжатся и в ближайшее время. Отдельно отмечается, что безопасность жителей и туристов рассматривается как главный приоритет при принятии решений о допуске пляжей к эксплуатации.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить восемь галечных пляжей Анапы на соответствие санитарным нормам. По его словам, в течение последних шести месяцев на этом участке не фиксировались новые выбросы мазута, а результаты анализов морской воды соответствуют установленным требованиям.
