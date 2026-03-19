Электрошокер, арматура и съёмка пыток: На Ставрополье братья полтора года держали в рабстве 22-летнего парня

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело против двух местных жителей, подозреваемых в эксплуатации рабского труда. Оба задержаны, как сообщили представители регионального следственного управления СК России.

По версии следствия, с августа 2024 по март 2026 года в селе Кочубеевском братья обманули 22-летнего мужчину, лишённого средств к существованию и поддержки близких. Под предлогом высокооплачиваемой работы они завладели его документами (телефоном, паспортом, военным билетом), чтобы лишить возможности обратиться за помощью. Мужчина подвергался насилию, его свобода передвижения была ограничена, и он был вынужден выполнять различные работы, включая ремонт автомобилей и строительные работы. Все происходящее фиксировалось на телефон.

«В отношении двух местных жителей возбуждено уголовное дело по ст. 127.2 (использование рабского труда) УК РФ. Злоумышленники задержаны. В ближайшее время в отношении них будет избрана мера пресечения», — указано в сообщении СК.

В ходе обыска домовладения фигурантов уголовного дела были обнаружены и изъяты документы, удостоверяющие личность потерпевшего, электрошокер и мобильные телефоны подозреваемых. На последних выявлены видеозаписи, запечатлевшие избиение потерпевшего и его принудительный труд. Указанные предметы осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.

