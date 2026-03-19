Директор Леонтьева раскрыл, где певец отпразднует 77-й день рождения

Народный артист Валерий Леонтьев отмечает 19 марта день рождения. Директор певца Борис Чигирёв в беседе с «Газетой.ru» рассказал, где сейчас находится именинник и как пройдёт торжество.

По словам представителя артиста, большой праздник звезда не планирует — обойдётся семейным кругом. При этом Чигирёв признался, что сам ещё не поздравлял певца: разница во времени пока не позволяет. Главное, чем поделился директор, — Леонтьева нет в Москве. Где именно он находится — за границей или в другом российском городе, уточнять не стали.

Напомним, в 2024 году Леонтьев объявил о завершении карьеры. Сейчас он изредка выступает на частных мероприятиях и появляется на светских тусовках у друзей. Слухи о возвращении на сцену Чигирёв назвал «ерундой». Также он опровергал информацию о том, что артист постоянно живёт в США: по его словам, Леонтьев преимущественно находится в России, но иногда уезжает.

А ранее Life.ru писал, что Леонтьев продал свой Maybach за десятки миллионов рублей. Этот автомобиль представительского класса обладает мощностью более 500 лошадиных сил.