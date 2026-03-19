Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

19 марта, 16:43

Зеленский закатил истерику перед лидерами ЕС из-за недостаточного давления на Россию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский во время обращения к участникам заседания Европейского совета раскритиковал действия ЕС и США. По его словам, давление на Россию остаётся недостаточным.

«Двадцатый пакет санкций ЕС против России зашёл в тупик. Он мог бы продолжить оказывать давление на Россию», — сказал глава киевского режима.

Также он выразил недовольство решением США смягчить антироссийские меры. По его мнению, такие шаги снижают общий эффект давления. Кроме того, экс-комик признал, что пакет поддержки на 90 млрд евро «не работает уже третий месяц». При этом, по его словам, Киев до сих пор не понимает, будет ли он разблокирован.

Гоблин Пучков заявил, что Зеленский одевается «как чмо» и плохо знает английский язык

Ранее Life.ru писал, что Зеленский ультимативно требует от ЕС 90 миллиардов евро. Экс-комик подчеркнул, что договорённости о выделении средств рассчитаны до конца 2025 года и должны выполняться без задержек.

Полина Никифорова
