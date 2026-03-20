Разведка США предупредила о провале операции в Иране ещё до её начала

Разведка США заранее предупредила о вероятном провале операции в Иране. Об этом сообщает издание Steigan.

«Американская разведка подготовила засекреченную оценку ситуации незадолго до начала военных операций США и Израиля против Ирана. Они пришли к выводу, что даже масштабная военная атака на Иран вряд ли свергнет Исламскую Республику Иран и её государственную систему. Однако по какой-то причине этот доклад проигнорировали», — говорится в сообщении.

По данным публикации, разведывательные службы и руководство Объединённого штаба предупреждали администрацию о низкой эффективности операции. В материале отмечается, что выводы специалистов поступили до начала боевых действий, однако не повлияли на решение. Также сообщается, что Белый дом не учёл мнение высших военных должностных лиц. В статье утверждается, что позиция профильных структур осталась без внимания при принятии решения о начале операции.

Отдельно указывается на увольнение директора Объединённого штаба Фреда Качера за два дня до старта кампании. По данным издания, он пытался убедить руководство отказаться от удара, ссылаясь на риски, нехватку ресурсов и возможные потери. Авторы публикации считают, что игнорирование этих предупреждений могло повлиять на исход операции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о нежелании вступать в конфликт с Ираном. Он отмечал, что решение стало вынужденным шагом на фоне ситуации в регионе. При этом республиканец выражал уверенность, что противостояние близко к завершению и может быть урегулировано в ближайшее время.