Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 02:33

Илон Маск одним словом оценил теорию советского учёного о развитии цивилизаций

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на публикацию, посвящённую классификации цивилизаций, разработанной советским радиоастрономом Николаем Кардашевым. Соответствующее сообщение предприниматель опубликовал у себя в соцсети X.

Согласно теории, предложенной ещё в 1964 году, развитие цивилизации напрямую зависит от объёма энергии, который она способна потреблять. Первый тип использует ресурсы своей планеты, второй — энергию звезды, а третий — всей галактики.

Поводом для реакции предпринимателя стала новость о том, что несколько компаний обратились к властям США за разрешением на размещение на орбите спутниковых группировок, которые будут использовать солнечную энергию для вычислений. Это, по мнению авторов публикации, может означать переход к новому типу цивилизации.

«Мило», — лаконично написал Маск.

Маск заявил, что SpaceX хочет сделать «Звёздный путь» реальностью
Маск заявил, что SpaceX хочет сделать «Звёздный путь» реальностью

Ранее компания SpaceX подала заявку на запуск миллиона спутников на околоземную орбиту – проект может превратить космос в гигантский сервер для искусственного интеллекта. Корпорация Илона Маска рассчитывает разместить на орбите полноценные дата-центры, работающие на солнечной энергии.

Виталий Приходько
  • Новости
  • Илон Маск
  • Космос
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar