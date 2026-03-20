Илон Маск одним словом оценил теорию советского учёного о развитии цивилизаций

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на публикацию, посвящённую классификации цивилизаций, разработанной советским радиоастрономом Николаем Кардашевым. Соответствующее сообщение предприниматель опубликовал у себя в соцсети X.

Согласно теории, предложенной ещё в 1964 году, развитие цивилизации напрямую зависит от объёма энергии, который она способна потреблять. Первый тип использует ресурсы своей планеты, второй — энергию звезды, а третий — всей галактики.

Поводом для реакции предпринимателя стала новость о том, что несколько компаний обратились к властям США за разрешением на размещение на орбите спутниковых группировок, которые будут использовать солнечную энергию для вычислений. Это, по мнению авторов публикации, может означать переход к новому типу цивилизации.

«Мило», — лаконично написал Маск.

Ранее компания SpaceX подала заявку на запуск миллиона спутников на околоземную орбиту – проект может превратить космос в гигантский сервер для искусственного интеллекта. Корпорация Илона Маска рассчитывает разместить на орбите полноценные дата-центры, работающие на солнечной энергии.