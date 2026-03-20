Хамовники, Trump Towers и дом у океана: Сколько стоит недвижимость Леонида Агутина

Заслуженный артист России Леонид Агутин владеет в США тремя квартирами и двумя домами, общая стоимость которых оценивается в 9–10 миллионов долларов. Об этом пишет «Звездач».

Самый дорогой объект — квартира в элитном комплексе с видом на Атлантический океан (300 кв. м), купленная в 2010-х за миллион долларов. Сейчас она стоит не менее 2,3 миллиона. Ещё одна квартира в Санни-Айлс-Бич (170 кв. м) сдаётся за семь тысяч долларов в месяц. Также в собственности — апартаменты в Trump Towers за 1,5 миллиона долларов.

Дом в Помпано-Бич площадью 320 «квадратов» с бассейном, террасой и причалом оценивается в 3,6 миллиона долларов. Таунхаус в пригороде Майами — в 479 тысяч. Артист с супругой Анжеликой Варум помогли обзавестись жильём в Америке и дочери — теперь Елизавета-Мария владеет квартирой в Лос-Анджелесе.

В Москве у певца также приличный список недвижимости. В Хамовниках он прописан в «сталинке», где три квартиры (55, 73 и 115 кв. м) объединены в двухэтажное пространство — сейчас такой лот может стоить около 160 миллионов рублей. Ещё у Агутина есть квартира в элитном ЖК на Мичуринском проспекте (123 кв. м, примерно 75–80 миллионов) и двухэтажный коттедж в Крекшино (400 кв. м) с бассейном, барбекю и фруктовым садом, который мог обойтись в 60 миллионов рублей.

Недавно телеведущий Отар Кушанашвили вспомнил эпизод из совместной поездки с Леонидом Агутиным в ОАЭ. По его словам, тогда Анжелика Варум устроила скандал в холле отеля, застав супруга и телеведущего в нетрезвом состоянии. Кушанашвили признался, что они с Агутиным очень боялись разгневанной певицы, которая, несмотря на хрупкое телосложение, казалось, могла хорошенько врезать.