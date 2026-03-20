BTS презентовали «дембельский» альбом и отправляются в тур по миру

Легендарная южнокорейская группа BTS наконец-то вернулась к полноценной творческой жизни. Семь участников коллектива выпустили новый альбом спустя шесть лет после предыдущего релиза, знаменуя окончание периода, когда они проходили военную службу по призыву, обязательную в республике.

Последние четыре года звезды K-pop не выступали вместе, но теперь все ограничения сняты. Свой «дембельский» альбом артисты назвали Arirang — слово, которое не имеет точного перевода, но в данном контексте символизирует «перевал» или дорогу разлуки, которую пришлось преодолеть музыкантам и их поклонникам.

В пластинку вошло 14 композиций, включая треки с интригующими названиями Hooligan и Swim. Первый концерт в рамках мирового тура уже запланирован: он состоится 21 марта в Сеуле. Затем коллектив отправится покорять сцену на других континентах.

Ранее Life.ru писал, что участники южнокорейского коллектива BTS после нескольких лет службы в армии возвращаются на сцену и объявили о мировом туре, который стартует 9 апреля 2026 года и завершится 14 марта 2027 года. Планируется 79 концертов в Японии, Северной Америке, Мексике, Испании, Великобритании, Колумбии, Бразилии, Малайзии, а также через год — в Австралии, Гонконге и на Филиппинах.