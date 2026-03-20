Попова предупредила о новой тревожной особенности оспы обезьян

Число контактов вируса оспы обезьян с людьми в мире достигло максимальных значений за всю историю наблюдений. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, именно поэтому специалисты продолжают внимательно следить за тем, как меняется возбудитель. Ведомство анализирует, насколько он может эволюционировать дальше.

«Такого количества контактов с людьми у вируса в его истории, безусловно, не было» , — подчеркнула Попова.

Она отметила, что оспа обезьян по-прежнему остаётся редким заболеванием, однако полностью безопасным его считать нельзя. Особенно серьёзную угрозу инфекция может представлять для людей с ослабленным иммунитетом.

В Роспотребнадзоре добавили, что российские научные организации непрерывно отслеживают информацию о вирусе и контролируют ситуацию. Для выявления инфекции в стране уже есть тест-системы, способные распознавать все известные генетические варианты.