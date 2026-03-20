«Полный дегенерат»: Нарколог раскрыл, на какой стадии кокаиновой зависимости находится Киселёв*

У журналиста Евгения Киселёва тяжёлая форма зависимости, к такому выводу пришёл врач-психиатр и нарколог Василий Шуров после того, как в Сети появилось видео с его поведением в прямом эфире. Об этом специалист рассказал в беседе с Life.ru.

«Всё очень печально у Киселёва* с его зависимостью. Речь идёт об очень серьёзной зависимости, что он не может даже чуть-чуть потерпеть. Он вынужден во время эфира отклоняться, употреблять. И, судя по всему, там такие дозы, что они уже в носу застревают. Надо их трубочкой проталкивать. То есть это утрата ситуационного, количественного контроля, постоянный режим употребления», — констатировал врач.

По мнению Шурова, это как минимум вторая стадия, а судя по тому, что человек не отдаёт себе отчёт, можно говорить о нарастающем слабоумии: он отклонился и думает, что всё нормально и можно употреблять, а потом возвращается в кадр и пытается всё это пропихивать трубкой.

У меня нет слов просто. Полный дегенерат. Тяжело зависимый от кокаина человек. В принципе, я так понимаю, там все поголовно увлекаются. Ещё президент сказал: «Неонацисты и наркоманы». Так оно и есть. Скорее всего, кокаин, сто процентов. Уже очень быстро накрыло через трубочку так, что он даже забыл, что он в прямом эфире. Василий Шуров Врач-психиатр и нарколог

«Конечно, он же богема, он же был крупным ведущим и в России, и на Украине. Как это он что-то будет дешёвенькое употреблять? Они этим понтуются, так что кокаин, а не меф, точно», — добавил эксперт.

По словам Шурова, излечение должно быть внутренним решением человека. Если он предпочитает лечиться веществом, а не идти к доктору, может быть, сейчас, при таких репутационных потерях, у него что-то в голове свежее появится, а может, и нет — это всё личное желание пациента.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила, что украинский журналист Евгений Киселёв* мог находиться под воздействием запрещённых веществ в прямом эфире, опубликовав видео, где он совершает действия с белой трубкой у носа и быстро убирает её. Она назвала его «очередным киевскорежимным нюхачом» и иронично предположила, что публику попытаются убедить, будто это была «ложечка для сахара», «салфетка, в трубочку свёрнутая» или «соломинка для газировки».

