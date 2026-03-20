Visa ограничила в ЕС использование карт трёх банков Белоруссии

Международная платёжная система Visa ограничила расчёты в Европейской экономической зоне картами, выпущенными тремя белорусскими банками. Об этом сообщили в Альфа-банке (Беларусь), Белгазпромбанке и Белагропромбанке.

С 18 марта владельцы таких карт не могут снимать наличные в банкоматах, расплачиваться в магазинах, делать покупки в интернете или переводить деньги между картами в странах Евросоюза, Великобритании, Исландии, Лихтенштейне и Норвегии. В банках пояснили, что ограничения связаны с санкциями. При этом на территории самой Белоруссии и в других странах, не входящих в ЕС, карты продолжают работать в обычном режиме.

В Альфа-банке также уточнили, что проблемы с оплатой в зарубежных онлайн-сервисах начались ещё с февраля. По информации ТАСС, расплатиться картой Visa этого банка на зарубежных сайтах сейчас невозможно. В остальных банках ограничения вступили в силу на этой неделе.

Ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков предупреждал, что использование карт Visa и Mastercard в России становится рискованным из-за устаревших технологий защиты. По его словам, сроки действия этих средств безопасности истекли, а мошенники сильно продвинулись в схемах хищения средств. Парламентарий считает, что Центробанк должен иметь право устанавливать предельный срок службы таких карт, чтобы минимизировать риски для граждан.