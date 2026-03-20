Франция захватила в Средиземном море танкер Deyna, который шёл из России
ВМС Франции захватили в Средиземном море танкер Deyna, который шёл из российского порта под флагом Мозамбика. Об этом сообщил президент Эмманюэль Макрон и морская префектура Средиземного моря.
«Силы ВМС Франции провели операцию в открытом море, в западной части Средиземного моря, в отношении нефтяного танкера Deyna, шедшего под флагом Мозамбика и следовавшего из Мурманска», — говорится в заявлении префектуры.
В январе президент Франции Эмманюэль Макрон уже заявлял о задержании в Средиземном море танкера, следовавшего из России. Операция была проведена при содействии нескольких союзников Парижа, в частности, Великобритании. Инцидент привел к тому, что судно было препровождено на якорную стоянку, а прокуратура Марселя инициировала проверку. Позже выяснилось, что все члены экипажа танкера Grinch являются гражданами Индии. В Министерстве иностранных дел России, в свою очередь, опровергли какую-либо причастность страны к данному судну.
