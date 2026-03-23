«Иванушки» без International, но это не точно: как возрастные кумиры выживают в 2026-м Оглавление Рыжий против Матвиенко: кто врёт о названии Скандал с Отаром: хайп или боль Как раскупаются билеты на «Иванушек» в 2026-м Как живут «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов: 150 млн и прогоревший бар Кирилл Андреев: полмиллиона долларов в Лас-Вегасе Кирилл Туриченко: 65 млн за вид на Москву Несмотря на закон о запрете англицизмов, группа «Иванушки International», вероятно, оставит своё название прежним. Возрастные артисты сейчас делают всё, чтобы о них не забыли. Чем живут и сколько зарабатывают «Иванушки»? 22 марта, 21:45 Сколько на самом деле зарабатывают «Иванушки»: 21 млн за концерт и свадьба Деревянко.

Рыжий против Матвиенко: кто врёт о названии

Пару недель назад худрук «Иванушек International» Игорь Матвиенко заявил, что группу переименуют из-за вступления в России в силу закона о защите русского языка. Напомним, с 1 марта 2026 года российским музыкантам, которые не успели перерегистрировать по новым правилам свои сценические имена, грозит штраф до полумиллиона рублей.

— Абсолютно согласен, что англицизмы задолбали. Группа теперь будет называться и писаться «Иванушки», а слово International — зачёркнуто, — держит нос по ветру Матвиенко.

Однако буквально на днях самый известный из «Иванушек», Рыжий, внезапно опроверг слова босса.

— Мы «Иванушки International» навсегда. Просто Игорь Игоревич очень круто хайпанул. Прямо респект ему. Мы были в это время в отпуске, — пожал плечами Андрей Григорьев-Апполонов.

На самом деле оба — и продюсер, и его подопечный — лукавят ради хайпа. Ничего менять им не придётся в любом случае, потому что зарегистрированный в Роспатенте товарный знак группы изначально звучит просто «Иванушки», а не «Иванушки International». Владельцем бренда числится продюсерский центр Матвиенко.

Life.ru проверил афишу ближайших концертов группы. Билеты вопреки закону продолжают продаваться именно на «Иванушек International». Получается — и ответственность нести билетным операторам.

Зарегистрированный товарный знак группы «Иванушки International»

Скандал с Отаром: хайп или боль

Складывается впечатление, что «Иванушкам» не дают покоя лавры Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой, которые стали популярны у зумеров. Прошлым летом с жёсткой критикой на группу вдруг обрушился скандальный шоумен Отар Кушанашвили. Мол, вышли в тираж, никому не интересны.

Флагман «Иванушек», Рыжий, словно этого и ждал. Он предложил заключить пари с Кушанашвили.

— Ты думаешь, что наша музыка не свежа и не актуальна? Ты прикалываешься? Могу с тобой замазать, что мы по-любому соберём концерт для школьников, и ты в этом лично убедишься. Не придут — уйду со сцены, — пообещал Григорьев-Апполонов.

Спустя несколько дней «Иванушки International» выступили на выпускном в школе. Судя по соцсетям, под «Тополиный пух» и «Девчонку-девчоночку» танцевали около ста вчерашних школьников. Присутствующий на мероприятии Отар признал, что проиграл спор. Однако всё это кажется наигранным пиаром. Во-первых, с выпускников никто никаких денег не брал: было бы странно, если бы они проигнорировали халявный концерт. Во-вторых, это была не частная инициатива «Иванушек», а часть большого проекта, в котором приняли участия и другие звёзды эстрады.





Как раскупаются билеты на «Иванушек» в 2026-м

На 2026 год, если верить афишам, у «Иванушек» запланировано 4 больших концерта. В мае на «Сибирь-арене» (Новосибирск), в октябре на «Татнефть-арене» (Казань), в ноябре на «Live-арене» (Москва) и в декабре на «СКА-арене» (Санкт-Петербург). Все концерты будут посвящены 30-летию группы.

Life.ru проверил, как продаются билеты на ближайшее, майское, выступление в Новосибирске. На данный момент раскуплены только все VIP-ложи. Зато остальных билетов, по цене от 2,5 до 9 тысяч рублей, осталось предостаточно. Более того, кажется, что спроса на них почти нет. Возможно, ситуация изменится ближе к дате концерта.

Если на «Сибирь-арене» всё же будет аншлаг, то общая выручка от продажи билетов составит от 60 до 70 млн рублей. В среднем исполнители получают себе в карман до 15–30%. Итого при лучшем раскладе «Иванушки» заработают за концерт 21 млн рублей. Эту сумму ещё придётся делить на участников группы.

Другой источник дохода — частные вечеринки. Например, в прошлом году «Иванушки» выступили на свадьбе Павла Деревянко и получили за это около 5 млн рублей.

Как раскупаются билеты на «Иванушек International». Фото © afisha.yandex

Как живут «Иванушки»

Андрей Григорьев-Апполонов: 150 млн и прогоревший бар

55-летний Андрей Григорьев-Апполонов, или Рыжий, — самый известный из «Иванушек». Впрочем, если пролистать новостную ленту, то журналисты больше говорят не о нём, а о его скандальных родственниках. По данным телеграм-канала SHOT, племянник и бывший зять Рыжего уехали в Париж, где живут вместе.

Андрей Григорьев-Апполонов с родственниками. Фото © Telegram / shot

Сам Рыжий давно холостяк. Со своей второй женой он развёлся ещё в 2019 году. Удивительный факт — обе его бывшие супруги сейчас замужем за баскетболистами.

Главное для певца сейчас — воспитание сыновей: старший доучивается в МГИМО, младший — школьник в Питере.

Андрей Григорьев-Апполонов всегда хотел завести бизнес, который будет приносить ему пассивный доход, но не срослось. Ночной клуб Appolonov bar в Перми не просуществовал и полугода, так как оказался слишком дорогим для пермяков. Около двух с половиной лет продержался, но тоже затух другой его проект — фудтрак, где готовили шаурму и бургеры. Впрочем, певец не сдаётся. В родном Сочи он открыл «Рыжий» пляжный клуб и «Рыжий» магазин товаров для дома.

Андрей Григорьев-Апполонов. Фото © ryzhaja-eda

Непонятно, где сейчас живёт Григорьев-Апполонов. Судя по одним интервью, он в Сочи, судя по другим, в Москве.

В столице у Рыжего было два объекта недвижимости. Одна квартира в сталинке на улице Рочдельской досталась бывшей жене. Вторым жильём на улице Заморенова возле Московского зоопарка певец пользуется до сих пор. Речь о 183 квадратах в элитном клубном доме, построенном при Лужкове. Стоимость актива около 150 млн рублей.

В Сочи у Рыжего тоже пара квартир. Старая в панельке, где он родился. А также новая стометровая стоимостью до 40 млн рублей в престижной новостройке ЖК «Парус», оттуда открывается вид на море.





Кирилл Андреев: полмиллиона долларов в Лас-Вегасе

54-летний Кирилл Андреев — второй по популярности «Иванушка» — уже более четверти века живёт со своей первой и единственной супругой. Его сын вырос, женился и завёл двух детей. То есть певец — уже дважды дедушка.

Кирилл Андреев тоже пытался запустить бизнес. У него были автосервис в Москве и ресторан в Перми — оба проекта давно закрыты. Сейчас у Андреева лишь небольшая доля в фирме «Эко-тренд», которая выпекает хлеб, чистая прибыль там копеечная.

Основное место жительство Андреева — московская квартира на 140 квадратов в необычном сделанном под старину жилом комплексе «Донское подворье». Рядом сквер, чуть поодаль Нескучный сад. Цена до 50 млн рублей.

Другая квартира Андреева — двушка в сталинке на Кутузовском проспекте — отошла сыну.

СМИ сообщали, что певец ещё вкладывался в апартаменты в турецкой Анталье и американском Лас-Вегасе, но не для жизни, а для сдачи в аренду. Жильё в Анталье вряд ли себя окупило, так как упало в цене. А вот американская недвижимость даже подорожала. Life.ru нашёл этот дом, он находится на улице Regency Cove Court и стоит сейчас почти полмиллиона долларов. Впрочем, «Иванушка» владел или владеет лишь половиной.





Кирилл Туриченко: 65 млн за вид на Москву

43-летний Кирилл Туриченко стал членом группы лишь в 2013 году. Он женат и недавно впервые стал папой. Пару лет назад Туриченко тоже завёл собственный бизнес, продюсерский центр «К.Т.Продакшн», доходы пока не публиковались.

Кирилл Туриченко родился в Одессе, при этом его отец с Кубани, а мать — сибирячка. Поначалу он жил в Москве на старой квартире Рыжего. Недавно обзавёлся собственным жильём — 90-метровой квартирой в фешенебельном небоскрёбе ЖК «Пресня сити» на Ходынской улице. Стоимость до 65 млн рублей.

Здесь находится квартира Туриченко. Фото © 2gis

Напомним, что ещё двое «Иванушек», Игорь Сорин и Олег Яковлев, рано ушли из жизни. Сорин в возрасте 28 лет после падения с балкона якобы под действием веществ. Яковлев — в 47 из-за цирроза печени, который, например, бывает у алкогольно-зависимых.

Авторы Пётр Егоров