Путин позвонил Токаеву после референдума: в Кремле раскрыли, о чём шла речь

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В ходе беседы он поздравил коллегу с успешным проведением общенационального референдума и принятием новой Конституции республики. В Кремле отметили, что итоги голосования показали доверие граждан Казахстана к курсу Токаева на динамичное социально-экономическое развитие страны.

Кроме того, президенты обсудили график предстоящих контактов на высшем уровне. Отдельно в Москве упомянули, что этот вопрос рассматривался с учётом нынешнего председательства Казахстана в Евразийском экономическом союзе. В Акорде сообщили, что Токаев также подчеркнул важность запланированного на конец мая государственного визита Путина в Казахстан. По оценке казахстанской стороны, эта поездка должна укрепить стратегическое партнёрство и союзнические отношения двух стран.

Таким образом, разговор был посвящён не только итогам референдума, но и ближайшей двусторонней повестке. Москва и Астана дали понять, что готовятся к новым контактам на высшем уровне уже в ближайшие месяцы.