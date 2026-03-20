Москвичи стали доверять ИИ планирование отдыха
Каждый третий житель столицы уже использовал искусственный интеллект для подготовки к путешествиям. Каждый десятый назвал ИИ своим постоянным помощником. Интерес к таким инструментам продолжает расти — с начала 2026 года трафик на нейросети для турпоездок вырос на 30%.
Почти каждый десятый путешественник уже регулярно использует ИИ для организации поездок, ещё 13% обращаются к нему эпизодически. Около 9% туристов только присматриваются к новому инструменту, а порядка 22% собираются протестировать такие технологии уже в ближайшем будущем. К такому выводу пришли аналитики МегаФона.
Чаще всего поездки с помощью ИИ планируют мужчины (63%). А основные ценители нейросетей — москвичи от 35 до 44 лет (41%).
Туристы чаще всего привлекают нейросети в организации досуга — подбора экскурсий, поиска ресторанов и развлечений, составления подробного маршрута, а также поиска интересных мест для поездки.