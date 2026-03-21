Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 15:07

Это мы не проходили: Поляк девять лет не мог сдать на права из-за «допвопросов»

Поляк сдал теоретический экзамен на права только со 139-й попытки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucia Fdez

Житель польского Тарнува сдал теоретический экзамен на водительские права с 139-й попытки. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель Малопольского центра дорожного движения.

Мужчина впервые пришёл на испытание в 2017 году и на протяжении девяти лет регулярно пересдавал теорию. Его упорство не приносило результата из-за того, что готовился он по неполным материалам.

Как выяснилось, кандидат в водители использовал демоверсию тестов, которая не включала всех экзаменационных вопросов. После того как он получил доступ к полной версии программы, его результаты значительно улучшились. Теперь мужчина записался на практический экзамен по вождению.

Более трети мигрантов не сдали экзамен по русскому с первого раза

Ранее Life.ru рассказывал, как в столице учащийся одной из автошкол после трёх неудачных попыток сдать экзамен в Госавтоинспекции пришёл разбираться к своему 41-летнему наставнику. Возмущённый молодой человек обвинил инструктора в том, что тот плохо его подготовил. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку, в ходе которой фигурант нанёс оппоненту два ножевых ранения и ретировался.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Польша
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar