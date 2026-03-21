Это мы не проходили: Поляк девять лет не мог сдать на права из-за «допвопросов»

Житель польского Тарнува сдал теоретический экзамен на водительские права с 139-й попытки. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель Малопольского центра дорожного движения.

Мужчина впервые пришёл на испытание в 2017 году и на протяжении девяти лет регулярно пересдавал теорию. Его упорство не приносило результата из-за того, что готовился он по неполным материалам.

Как выяснилось, кандидат в водители использовал демоверсию тестов, которая не включала всех экзаменационных вопросов. После того как он получил доступ к полной версии программы, его результаты значительно улучшились. Теперь мужчина записался на практический экзамен по вождению.

Ранее Life.ru рассказывал, как в столице учащийся одной из автошкол после трёх неудачных попыток сдать экзамен в Госавтоинспекции пришёл разбираться к своему 41-летнему наставнику. Возмущённый молодой человек обвинил инструктора в том, что тот плохо его подготовил. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку, в ходе которой фигурант нанёс оппоненту два ножевых ранения и ретировался.