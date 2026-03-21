Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 14:45

Каширская ГРЭС станет мощней и безопасней после серьёзной модернизации

Каширская ГРЭС. Обложка © Wikipedia / Doomych

Каширская ГРЭС станет мощнее и безопаснее после масштабной модернизации. Специалисты возведут новые энергоблоки, работающие на газе, рассказал 360.ru глава округа Роман Пичугин. По его словам, объект имеет важное значение для всего региона, поскольку от него зависит энергетическая безопасность всей Московской области.

Губернатор Воробьёв: В Подмосковье отремонтируют 1,3 тыс. км дорог в 2026 году
Губернатор Воробьёв: В Подмосковье отремонтируют 1,3 тыс. км дорог в 2026 году

Сейчас на ГРЭС строят два энергоблока мощностью 900 мегаватт. Это полностью импортозамещённые технологии: петербургский завод паровых машин изготовил первую газовую турбину, которую уже установили. Обновлённая станция будет работать не на угле, а на газе, благодаря чему станет намного экологичнее.

Технологический процесс на ГРЭС полностью обновится, поэтому сотрудникам предстоит пройти переобучение. На станции планируется привлечь порядка четырёхсот новых сотрудников. Они будут заниматься разными видами как операционной, так и технической деятельности.

«Это и электрики, и сварщики, и мастера цехов, и директора производств», — подчеркнул чиновник.

В Подмосковье построят крупнейший в России комплекс по производству куриных яиц
В Подмосковье построят крупнейший в России комплекс по производству куриных яиц

Напомним, Каширская ГРЭС проходит масштабную модернизацию и уже к 2028 году запустит два новых энергоблока мощностью по 450 мегаватт. Третий блок на 480 мегаватт заработает в 2030-м. После реконструкции станция, некогда бывшая второй по мощности в Европе, снова станет ключевым поставщиком электричества для Московского региона.

Больше новостей о ценах, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Экономика
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar