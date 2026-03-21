Каширская ГРЭС станет мощней и безопасней после серьёзной модернизации

Каширская ГРЭС станет мощнее и безопаснее после масштабной модернизации. Специалисты возведут новые энергоблоки, работающие на газе, рассказал 360.ru глава округа Роман Пичугин. По его словам, объект имеет важное значение для всего региона, поскольку от него зависит энергетическая безопасность всей Московской области.

Сейчас на ГРЭС строят два энергоблока мощностью 900 мегаватт. Это полностью импортозамещённые технологии: петербургский завод паровых машин изготовил первую газовую турбину, которую уже установили. Обновлённая станция будет работать не на угле, а на газе, благодаря чему станет намного экологичнее.

Технологический процесс на ГРЭС полностью обновится, поэтому сотрудникам предстоит пройти переобучение. На станции планируется привлечь порядка четырёхсот новых сотрудников. Они будут заниматься разными видами как операционной, так и технической деятельности.

«Это и электрики, и сварщики, и мастера цехов, и директора производств», — подчеркнул чиновник.

Напомним, Каширская ГРЭС проходит масштабную модернизацию и уже к 2028 году запустит два новых энергоблока мощностью по 450 мегаватт. Третий блок на 480 мегаватт заработает в 2030-м. После реконструкции станция, некогда бывшая второй по мощности в Европе, снова станет ключевым поставщиком электричества для Московского региона.