«Ночной охотник» уничтожил место дислокации украинских дроноводов
Ми-28НМ «Центра» ударил по украинским операторам БПЛА
Обложка © Telegram / Минобороны России
Российские вертолётчики группировки войск «Центр» совершили вылет на Ми-28НМ для удара по пункту временной дислокации украинского подразделения БПЛА. Кадрами работы «ночного охотника» делится Минобороны РФ.
Работа российских вертолётчиков. Видео © Telegram / Минобороны России
«Экипаж вертолёта Ми-28НМ поразил пункт временной дислокации подразделения БПЛА противника», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по тренировочным базам ВСУ на восточной окраине Сум. Пострадали более 60 военнослужащих, среди которых были бойцы спецназа из числа добровольцев.
