23 марта, 09:36

Ждём в гости: Кремль подтвердил готовность принять лидера КНДР с визитом

В Кремле ответили на вопрос о сроках поездки Ким Чен Ына в Россию

Визит главы Северной Кореи в Российскую Федерацию остается на повестке дня. В Кремле подтвердили, что договорённости о поездке всё ещё актуальны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в общении с журналистами заявил, что приглашение для северокорейского лидера сохраняет свою силу. Он подчеркнул, что это предложение остается действующим.

Конкретные даты пока не утверждены. Ожидается, что стороны определят время прибытия гостя через дипломатические каналы и другие официальные инструменты коммуникации.

«По мере того, как сроки этого визита будут согласованы по дипломатическим и иным каналам, такой визит сможет состояться», — уточнил представитель Кремля.

На данный момент процесс согласования продолжается. Как только все организационные детали будут улажены, глава КНДР сможет осуществить запланированную поездку.

Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием
Ранее стали известны подробности готовящейся поездки российского лидера Владимира Путина в Китай. Сроки этого визита в ближайшее время станут публичными, сообщил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.

Оксана Попова
