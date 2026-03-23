В России стартовал приём заявок для рейтинга «ТОП-1000 менеджеров» страны

В России начался приём заявок на XXVII рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров». Проект ежегодно определяет наиболее эффективных управленцев страны и лидеров в своих отраслях. Как сообщили организаторы, заявки принимаются до 29 мая. В этом году в классификатор рейтинга впервые включили новое направление — «Операционный директор».

Оценка участников будет проходить по принципу «лучшие выбирают лучших». Кандидатов будут оценивать по деловой репутации, вкладу в развитие компаний и ряду профессиональных критериев.

Итоги рейтинга подведут в сентябре, они будут опубликованы на страницах «Коммерсанта». Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» проводится уже 27 лет Ассоциацией менеджеров при поддержке издательского дома «Коммерсантъ». За это время его лауреатами стали более 18 тысяч управленцев. Проект охватывает десятки отраслевых и функциональных направлений и считается одним из ключевых ориентиров деловой репутации в российском бизнесе.