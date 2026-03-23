Индус принял крещение в челябинском храме и стал Фомой
В Челябинске мужчина из Индии принял крещение в храме Иоанна Воина и получил имя Фома — в честь апостола, который, по преданию, проповедовал Христа в Индии. Об этом сообщает Челябинская митрополия.
В таинстве приняли участие его жена и ребёнок, а обряд полностью проводился на английском языке. После церемонии Фома пообщался со священнослужителями за чашкой чая и домашней выпечкой, получил ответы на все вопросы и поздравления.
«Подобные события свидетельствуют о том, что Православие открыто для людей разных стран и культур, а язык не становится препятствием на пути к вере», — заявили в митрополии.
Ранее в РПЦ назвали традицию завешивать зеркала, если дома покойник, глупостью. В народе ходит «с десяток» вариантов этого мифа. Некоторые, например, боятся, что умерший увидит себя в зеркале, или, наоборот, живой — мёртвого. Другая «глупость» — поверие, что покойников может стать два.
