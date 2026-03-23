Звезда смешанных единоборств Джон Джонс стал амбассадором лиги кулачных боёв Мировая звезда смешанных единоборств, легендарный чемпион UFC Джон Джонс официально стал амбассадором лиги кулачных боёв IBA Bare Knuckle. 23 марта, 15:04 Обложка © Getty Images / Jeff Bottari / Zuffa LLC

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, открывающее новую главу как для самого бойца, так и для всей индустрии кулачного спорта.

Комментируя своё решение, Джон Джонс заявил: «Россия — мать усыновила нового сына».

Ранее обсуждавшийся поединок Джонса в Белом доме под эгидой UFC не состоялся, и теперь один из величайших бойцов современности выбирает новый вектор — уже в рамках глобального проекта IBA Bare Knuckle.

В лиге подчеркнули, что готовы открывать новые возможности для спортсменов, могут предложить им платформу, уважение и место в своей экосистеме.

Подписание спортсмена такого уровня — это не только усиление медийных позиций организации, но и укрепление статуса глобального лидера в кулачном спорте, сигнализируя всему рынку: лига становится центром притяжения для лучших бойцов мира.

