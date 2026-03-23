Звезда смешанных единоборств Джон Джонс стал амбассадором лиги кулачных боёв

Мировая звезда смешанных единоборств, легендарный чемпион UFC Джон Джонс официально стал амбассадором лиги кулачных боёв IBA Bare Knuckle.
Обложка © Getty Images / Jeff Bottari / Zuffa LLC
Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, открывающее новую главу как для самого бойца, так и для всей индустрии кулачного спорта.
Комментируя своё решение, Джон Джонс заявил: «Россия — мать усыновила нового сына».
Ранее обсуждавшийся поединок Джонса в Белом доме под эгидой UFC не состоялся, и теперь один из величайших бойцов современности выбирает новый вектор — уже в рамках глобального проекта IBA Bare Knuckle.
В лиге подчеркнули, что готовы открывать новые возможности для спортсменов, могут предложить им платформу, уважение и место в своей экосистеме.
Подписание спортсмена такого уровня — это не только усиление медийных позиций организации, но и укрепление статуса глобального лидера в кулачном спорте, сигнализируя всему рынку: лига становится центром притяжения для лучших бойцов мира.