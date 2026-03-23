Суд в Тюмени заключил под стражу администратора экстремистского сообщества

Тюменский суд заключил под стражу 19-летнего местного жителя, подозреваемого в создании экстремистского сообщества. Решение о мере пресечения было принято по ходатайству следствия. Следственное управление СК РФ по Тюменской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе).

Следствие установило, что в октябре 2025 года гражданин создал и управлял каналом экстремистского сообщества, распространяя в нём праворадикальные материалы. Деятельность была выявлена и пресечена региональным УФСБ России по Тюменской области.

«По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде женщине припомнили фото десятилетней давности: на снимке, сделанном в Индии, оказались ворота со свастикой. В Центре «Э» усмотрели в этом демонстрацию экстремистской символики и составили протокол. Сама россиянка объяснила, что в Индии свастика — традиционный символ удачи и благополучия, и она понятия не имела, что у себя на родине за это могут наказать.