В Мурманске отменили финал Кубка Содружества по биатлону из-за потепления
Шестой, заключительный этап Кубка Содружества по биатлону, который должен был пройти в Мурманске с 30 марта по 6 апреля, отменён. Как сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России, причиной стало раннее потепление, из-за которого трасса не соответствует требованиям безопасности.
«Раннее потепление привело к тому, что трасса не соответствует требованиям безопасности. По той же причине ранее был отменён традиционный Мурманский лыжный марафон», — отметили в организации.
Итоги сезона 2025/26 Кубка Содружества были подведены по пяти проведённым этапам. Среди мужчин победителем стал Эдуард Латыпов, среди женщин — Кристина Резцова.
