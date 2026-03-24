24 марта, 09:13

В Мурманске отменили финал Кубка Содружества по биатлону из-за потепления

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Шестой, заключительный этап Кубка Содружества по биатлону, который должен был пройти в Мурманске с 30 марта по 6 апреля, отменён. Как сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России, причиной стало раннее потепление, из-за которого трасса не соответствует требованиям безопасности.

«Раннее потепление привело к тому, что трасса не соответствует требованиям безопасности. По той же причине ранее был отменён традиционный Мурманский лыжный марафон», — отметили в организации.

Губерниев назвал свиньёй экс-тренера сборной России по биатлону Пихлера

Итоги сезона 2025/26 Кубка Содружества были подведены по пяти проведённым этапам. Среди мужчин победителем стал Эдуард Латыпов, среди женщин — Кристина Резцова.

BannerImage
