Премьер Ругинене признала, что упавший в Литве дрон был украинским

Беспилотник, который накануне рухнул и взорвался в Варенском районе Литвы, находящемся в непосредственной близости от белорусской границы, был запущен украинской стороной. Такую информацию обнародовала перед представителями СМИ премьер-министр прибалтийского государства Инга Ругинене.

«Дрон, оказавшийся в нашем воздушном пространстве, был украинским, связанным с операцией против России», — заявила она.

Сославшись на итоги расследования, проведённого спецслужбами, руководитель правительства отметила, что собранные данные позволяют квалифицировать произошедшее как потерю управления беспилотником.

Ранее жители Литвы сообщали, что отчётливо слышали звук приближающегося объекта, после чего последовал взрыв. Системы радиолокационного наблюдения военных не засекли цель. По предварительной версии, это связано с тем, что полёт проходил на малой высоте — порядка трёхсот метров.