Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

24 марта, 12:30

В Госдуме сочли странной идею закрыть дома престарелых в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / evrymmnt

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина раскритиковала предложение сенатора Анатолия Артамонова закрыть дома престарелых по аналогии с детскими домами. В беседе с RTVI она назвала инициативу странной и призвала не торопиться с ликвидацией учреждений, которые создавались десятилетиями.

По словам депутата, трагично, если пожилой человек оказывается не нужен своей семье. Однако в случаях, когда требуется специализированный уход, родственники физически не всегда могут справиться. Дети работают, у них свои семьи, и старику не оказывается той помощи, в которой он нуждается. Останина подчеркнула, что именно специализированные учреждения обеспечивают пожилым людям врачебную помощь, постоянный уход и присмотр.

«Не надо торопиться закрывать то, что создано не нами. Служба ухода за пожилыми и дома престарелых давно появились. Поэтому ещё раз говорю: на то, что создано не нами, не надо свои лапы накладывать», — заключила парламентарий.

В Красноярске обнаружили нелегальный пансионат, где бьют и унижают стариков

А ранее Life.ru писал, что «серые» дома престарелых возникают из-за феноменально низкого порога входа в бизнес. Частные пансионаты не требуют лицензирования как медучреждения, проверки проводят редко. Порог входа в бизнес низкий, а качественный уход стоит от 150 тысяч рублей в месяц — недоступно для большинства семей.

Дарья Нарыкова
