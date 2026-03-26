ПВО отразила налёт четырёх дронов на Москву
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила четыре беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Системой ПВО Минобороны отражена атака четырёх БПЛА», — написал градоначальник в мессенджере MAX в 11:33.
Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков, добавил Собянин.
Таким образом число дронов, сбитых на подлёте к столице с начала суток, выросло до 18.
