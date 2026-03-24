Россиянам объяснили, как вести себя при встрече с рыжими «соседями»

Жители московского региона всё чаще замечают лис прямо во дворах и у дорог. Хищники привыкают к городским свалкам, теряют страх перед людьми и подходят всё ближе. Зоолог, кандидат биологических наук Филипп Тумасьян в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, почему это происходит и как вести себя при встрече.

По словам специалиста, лисы по природе любопытны и охотно осваивают города, посёлки, промзоны. Их привлекают мусорные баки и легкодоступные источники корма.

«Они не глупые животные и из поколения в поколение учатся пользоваться теми ресурсами, которые невольно предоставляет им человек. Детёныши, выросшие рядом с городом, уже меньше боятся людей», — пояснил Тумасьян.

Однако зоолог предостерегает: лиса остаётся диким животным и может переносить опасные заболевания. Подкармливать их не стоит — это повышает риск прямого контакта, укусов и инфекции. В обычной ситуации лисы людей боятся и агрессию не проявляют. Но могут защищаться, если их загнать в угол или потревожить нору с лисятами. Главное правило при встрече — сохранять спокойствие и дистанцию.

«Не нужно кричать, бежать к ней, пытаться сделать селфи или срочно предлагать вкусняшки. Лучше спокойно пройти мимо, по возможности избежав близкого контакта. Порадоваться, что у нас есть такие замечательные рыжие соседи, и дать им заниматься своими делами», — резюмировал зоолог.

