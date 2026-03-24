Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

24 марта, 14:41

Вице-премьер Чернышенко оценил рост товарооборота России и Вьетнама в 6%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Xita

Двусторонний товарооборот России и Вьетнама по итогам 2025 года увеличился на 6%. Данное заявление на вьетнамско-российском бизнес-форуме сделал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, уточнив, что рост зафиксирован в обе стороны — как по экспортным, так и по импортным поставкам.

Вьетнам, по словам Чернышенко, выступает давним и надёжным партнёром Москвы в Юго-Восточной Азии. Российская сторона готова обеспечивать его широким спектром товаров: от угля, нефти и газа до мяса, пшеницы, удобрений, кондитерских изделий и фармацевтической продукции.

Алиханов: товарооборот России и Саудовской Аравии может превысить $4 млрд

Ранее сообщалось, что Франция стремительно теряет позиции на российском винном рынке и больше не входит в тройку крупнейших поставщиков из Евросоюза. Страна откатилась сразу на шестое место среди европейских экспортёров, заняв лишь 6,4% рынка. Лидером остаётся Италия с долей 37,5%, далее расположились Латвия, Польша, Португалия и Испания.

Юлия Сафиулина
