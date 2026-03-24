Путину доложили о росте числа репатриантов из ЕС в Калининградскую область

В Калининградской области растет число репатриантов и переселенцев. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сообщил на встрече с Владимиром Путиным в Москве.

По его словам, после спада в 2023 году интерес к переезду снова начал увеличиваться. Если в 2023-м в регион прибыли 875 человек, то в 2024 году — уже 1292, а в 2025-м — 1768.

Глава области отметил, что заметно выросло и число людей, которые добровольно возвращаются в Россию из соседних стран. Среди них он отдельно назвал Германию и Литву.

Также, по его словам, в регион чаще переезжают жители других российских субъектов. Власти связывают это с действующей программой переселения и мерами поддержки для прибывающих.

Для соотечественников и репатриантов в области работает центр временного размещения в поселке Северном. Кроме того, им помогает сервисная служба "Балтийский маяк", созданная на базе центра "Соотечественник".

Специалисты сопровождают людей на всех этапах переезда — от подачи заявления на участие в программе до оформления багажа, транспорта, документов и поиска работы.