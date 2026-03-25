Новости СВО. ВС РФ взяли Песчаное и штурмуют Константиновку, отступление ВСУ и блокада Рады, Зеленский собрался воевать три года, 25 марта

Российские войска улучшили своё положение в ДНР и Сумской области, в Харьковской освобождено ещё одно село, Верховной раде поручено подготовиться к продолжению боевых действий — дайджест Life.ru. 24 марта, 21:07 Армия России расширила буферную зону в Харьковской области. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область, 25 марта

Российские войска продолжают бои вблизи Курской области и на Сумщине. На нескольких участках зафиксировано продвижение нашей армии. У села Сопычь, которое находится под контролем РФ, противник потерял личный состав и технику.

ВСУ потеряли за сутки больше 130 человек. Кроме того, уничтожено несколько единиц техники, в том числе немецкая БМП Marder, американский бронеавтомобиль HMMWV, гаубица Д-30.

Харьковская область, 25 марта

Бойцы 69-й мотострелковой дивизии освободили в Харьковской области село Песчаное. Оно находится на границе с Белгородской областью. Российским войскам противостояли боевики из 1-го пограничного отряда. Накануне Киев перебросил сюда резервы, в том числе подразделения, составленные из тех, кто участвовал в так называемой антитеррористической операции в Донбассе.

— Группировка «Север» продолжает расширять буферную зону в приграничье. Ближайшими целями на этом участке фронта могут стать населённики Николаевка, Варваровка, Хрипуны, Малая Волчья и Рыбалчино. Они расположены вдоль трассы, идущей на подконтрольный Российской армии Волчанск, — предположил военный корреспондент Александр Коц.

В самом Харькове запущено голосование за переименование улицы Садово-парковой в Олега Ширяева. Это командир 225-го штурмового полка и даже герой Украины. Его подразделение участвовало во вторжении в Курскую область, а сейчас пытается сдержать наступление ВС РФ в Сумской.

Бойцы группировки «Север» взяли под контроль Песчаное в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Донецкая Народная Республика, 25 марта

В Константиновке наши войска под плотным огнём реактивной артиллерии пошли в наступление, сообщает военный корреспондент Тимофей Ермаков. В боях задействована бронетехника. Также по позициям ВСУ работают российские военные лётчики.

Продолжаются бои и на севере ДНР. Здесь Армия России наступает на Славянск и Краматорск.

— Штурмовики 3-й армии группировки «Юг» подошли со стороны линии Кривая Лука – Каленики – Фёдоровка Вторая вплотную к крупному посёлку Рай-Александровка — самой высокой точке к востоку от Славянска, — отметил в эфире Первого канала военкор Павел Кукушкин.

Кроме того, продвижение идёт вдоль трассы М-3 в районе Миньковки. Эта дорога соединяет Артёмовск (Бахмут), Славянск и Изюм.

Давление на депутатов Рады или провокация офиса президента

Украинский парламент может перестать работать. Депутаты боятся выходить на работу. Нардеп Алексей Гончаренко* сообщил, что к зданию Верховной рады стягиваются полиция и Национальная гвардия.

— Группа «Слуги народа» и представители других фракций не планируют приходить в Раду из-за угроз избиений и провокаций, готовящихся против них в правительственном квартале, — утверждает Гончаренко*.

По его словам, таким образом на депутатов оказывается давление. Они должны проголосовать за законы, продвигаемые Международным валютным фондом.

Журналист Анатолий Шарий говорит о провокациях, которые готовит офис президента и лично Владимир Зеленский. Якобы парламентариев будут избивать и обливать неизвестной жидкостью. Представители МВД на это не будут реагировать. Курируют акции в Службе безопасности Украины.

Зеленский поручил подготовить план войны на три года

Владимир Зеленский не собирается останавливать боевые действия и подписывать мирный договор с Россией. Он поручил разработать план работы Верховной рады на три года, говорится в публикации «Украинской правды».

— Нужно готовить план существования нынешнего парламента ещё в течение одного, двух, трёх лет. Этим занимается Андрей Мотовиловец. Он не ограничен временными рамками, — рассказал один из представителей партии «Слуга народа».

Одновременно с этим Зеленский ведёт переговоры с США. О минувшем диалоге ему доложили Рустем Умеров и Кирилл Буданов*. При этом он обвиняет Россию в желании воевать.

— Россия продолжает эту войну и дестабилизацию в Европе, поддерживает иранский режим разведывательными данными и таким образом затягивает войну в том регионе, а также готовится к новым конфликтам в ближайшие годы. Эту угрозу постоянной войны в разных географиях нужно останавливать, — написал в социальных сетях глава киевского режима.

Киев занял третье место в Европе по продажам Bentley

Украинская столица заняла третье место в Европе по продажам автомобилей Bentley. Киев по этому показателю проиграл итальянской Падуе и голландскому Роттердаму.

Водители Bentley часто попадают в хроники ДТП. В 2017 году сын депутата Верховной Рады Нестора Шуфрича сбил пешехода.

— Произошло ДТП на автомобиле марки Bentley, который ему не принадлежал, а был по его просьбе предоставлен автосалоном для съёмок клипа своего товарища, рэп-исполнителя, — рассказал представитель нардепа.

Летом 2025 года ещё два Bentley попали в аварию. За рулём одного из автомобилей находилась бывшая заместитель мэра Киева Ирэна Кильчицкая. Вторая машина доехала до дерева на следующий день после покупки.

Сегодня в перерасчёте на рубль минимальная цена на новенький Bentley начинается от 30 миллионов.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов.

Авторы Даниил Черных