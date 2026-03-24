Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

24 марта, 16:42

Жена Зеленского оконфузилась в стенах Белого дома

Обложка © ТАСС / EPA / FABIO FRUSTACI

Обложка © ТАСС / EPA / FABIO FRUSTACI

На саммите «Содействуем будущему вместе» в Белом доме произошёл казус с женой Владимира Зеленского Еленой. Она заявила о своей поддержке инициативы Мелании Трамп, но сделала это, когда первой леди США уже не было в зале. РИА «Новости» пишет, что это выглядело довольно неловко. Оказывается, Мелания просто открыла саммит приветственной речью и сразу ушла.

«Мы рассматриваем эту инициативу как важный шаг к тому, чтобы поднять проблему развития и образования детей на глобальный уровень и объединить страны вокруг общей ответственности. Украина — ваш надёжный партнёр в этой области. Ещё раз благодарю вас», — сказала Зеленская.

Увы, Мелания уже покинула зал, и Зеленская была вынуждена адресовать свои слова пустому креслу, где она сидела.

Жена Зеленского рекомендовала замерзающим украинцам поискать новые эмоции

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская владеют почти 600 тысячами долларов наличными и более 500 тысяч долларов на банковских счетах. Средства хранятся в нескольких валютах — гривнах, долларах и евро, часть депозитов находится в иностранных банках, в том числе в банке в Цюрихе (Швейцария).

