В Кузбассе задержали врачей медцентра, амбассадором которого является рэпер Гуф

В Кемерове задержаны бывший главный врач и директор местного филиала сети наркологических центров «Свобода». По данным SHOT, амбассадором данной клиники является рэпер Guf. Задержанным предъявлены обвинения в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и незаконном обороте психотропных веществ.

По информации СК, медицинское учреждение функционировало без соответствующей лицензии. В августе 2025 года в результате врачебных манипуляций скончался 37-летний пациент, а ещё один человек был госпитализирован в отделение токсикологии. Установлено, что директор клиники оформил 11 контрактов на предоставление услуг, связанных с применением психотропных препаратов.

В ходе обыска на территории клиники были изъяты ампулы, содержащие сильнодействующие вещества. В настоящее время фигуранты дела задержаны, расследование продолжается с целью выяснения всех обстоятельств и выявления возможных дополнительных эпизодов.