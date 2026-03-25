25 марта, 06:39

Улетела за мечтой, а попала в беду: Россиянку могли продать в рабство в Мьянме

Жительница Уфы пропала в Таиланде, родственники опасаются плена

Ещё одна россиянка исчезла в Таиланде: родные уверены, что её держат в рабстве в Мьянме уже три месяца. Как выяснил SHOT, 35-летняя Вероника из Уфы работала помощником юриста. В августе прошлого года начальник предложил ей переезд в Таиланд якобы для работы в новой юридической фирме с высокой зарплатой. Женщина согласилась и сначала регулярно выходила на связь с родными.

  35-летняя Вероника из Уфы пропала в Таиланде. Фото © Telegram / SHOT
Через несколько месяцев у неё внезапно возникли серьёзные денежные трудности. Перед Новым годом она попросила брата перевести 300 тысяч рублей, получила средства и полностью исчезла. С тех пор телефон остаётся недоступен.

Родные забили тревогу, когда пропавшая не поздравила их с праздником. Семья обратилась в полицию, однако поиски пока не дали результата.

Близкие начальника утверждают, что Вероника якобы скончалась, а сам юрист сейчас находится в тайской тюрьме по обвинению в мошенничестве. Родственники девушки категорически отвергают эту версию.

Близкие подозревают, что её могли обманом заманить в соседнюю страну и принудить работать в одном из скам-центров. Аналогичная история произошла в феврале, когда из плена в Мьянме вернули 21-летнюю студентку из Екатеринбурга, которую тоже сначала заманили в Таиланд на заработки.

Иностранная мафия угрожает расправой освобождённой из рабства в Мьянме россиянке
Ранее стало известно, что трое граждан России были похищены и удерживаются в мошеннических колл-центрах на территории Мьянмы. По каждому случаю родственники и знакомые пропавших направили официальные обращения. В МИД Мьянмы были отправлены дипломатические ноты для проверки ситуации и организации поисков россиян.

Оксана Попова
