Магнитные бури 25, 26, 27 марта: ситуация с Солнцем «заморозится» на всю неделю. Чего боятся учёные?

Несколько дней геомагнитной «тряски», пришедшихся на 20–24 марта, остались позади. Это был тяжёлый период для всех чувствительных. Что ж, поздравляем, можете выдохнуть! Учёные ИКИ РАН фиксируют: Солнце взяло паузу и магнитосфера Земли постепенно стабилизируется.

«В целом есть ощущение, что текущая ситуация (ни туда ни сюда) заморозится на всю эту неделю» — такой комментарий дали в ИКИ РАН, комментируя ближайшие перспективы геомагнитной обстановки. Формулировка интригующая: с одной стороны, она сулит передышку после нескольких дней сильных магнитных бурь уровня G2–G3 в середине марта, с другой — оставляет пространство для вопросов.

Означает ли это, что магнитосфера войдёт в режим полного покоя, или же «заморозка» лишь временное явление, за которым последует новый виток активности? Учёные продолжают мониторинг солнечной активности, и пока остаётся только наблюдать: то ли ближайшие дни пройдут в благоприятном ключе, то ли нам стоит готовиться к неожиданным переменам.

Расслабляться и сбрасывать со счетов остаточные явления пока рано. Даже когда основная волна геомагнитного возмущения уже позади, магнитосфера Земли продолжает «раскачиваться» по инерции. Исследователи отмечают, что в течение нескольких дней ещё могут фиксироваться короткие, но заметные геомагнитные колебания — своего рода эхо недавних событий. В научной среде такие явления называют остаточными возмущениями, и они способны создавать локальные всплески активности даже тогда, когда основная буря уже признана завершённой. Разобраться в этом поможет детальный прогноз на предстоящую неделю, который мы подготовили на основе данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Прогноз магнитных бурь на 25, 26, 27 марта 2026

Официальный график вероятности магнитной бури сегодня от ИКИ РАН: когда можно выдохнуть после магнитных бурь? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии, ближайшие дни будут спокойнее, чем предыдущие, что позволит немного перевести дух. 25 марта ожидается преимущественно стабильная магнитосфера. Индекс геомагнитной активности Kp будет находиться в пределах 3–4 баллов. Это хоть и неполное затишье, но уже считается низким уровнем возмущений. Тем не менее вероятность остаточных явлений сохраняется: согласно статистике, риск магнитной бури составляет около 21%, ещё 25% приходится на повышенную активность, а в 54% случаев состояние магнитосферы будет полностью спокойным.

26 марта ситуация может поменяться. По расчётам моделей, вероятность магнитной бури возрастает до 31%. Это всё ещё немного. А вот состояние повышенной активности взлетает аж до 40%. Тем временем вероятность спокойной магнитосферы снижается почти вдвое — до 29%. Однако геомагнитные индексы будут оставаться на низком уровне, около 2–3 баллов, что обычно не вызывает симптомов у метеочувствительных людей. Но всё же расслабляться рано, космическая погода меняется так же быстро, как земная, а графики показывают высокую вероятность повышенной активности, что наводит на тревожные мысли.

Прогноз магнитных бурь на 25, 26, 27 марта 2026 года: правда ли что магнитные бури заканчиваются? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

27 марта — день, когда можно позволить себе расслабиться. Шанс магнитной бури снижается до минимальных 7%, а повышенная активность не превышает 25%, что вряд ли доставит дискомфорт метеочувствительным людям. Самое приятное, что с вероятностью в 68% магнитосфера останется спокойной. Индекс геомагнитной активности Kp будет держаться преимущественно на уровне двух баллов, лишь изредка поднимаясь до трёх. Прекрасные показатели!

Итог таков: после активной середины месяца космическая погода постепенно приходит в норму. Пик магнитных бурь, связанных с влиянием корональной дыры, уже пройден, и магнитосфера Земли восстанавливается.

Тем не менее, по словам представителей ИКИ РАН, Земля всё ещё находится в зоне воздействия корональной дыры, а значит, слабые геомагнитные вариации полностью исключать нельзя. Но пока у вас есть шанс перевести дух и немного расслабиться.