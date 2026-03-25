С начала года почти в два раза увеличился интерес к сервисам для планирования Россияне берутся за планирование активнее, чем год назад. В начале 2026-го интерес к сервисам тайм-менеджмента резко вырос: с января этого года трафик таких приложений и сайтов увеличился на 79%. 25 марта, 16:04 Россияне стали чаще пользоваться сервисами планирования. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Также пользователи стали проводить в планировщиках заметно больше времени. Средняя продолжительность сессии с начала года выросла на 66%. К такому выводу пришли аналитики Yota.

У процесса планирования есть сезонность. Наиболее востребованы они весной. К концу лета интерес резко падает и остаётся на минимуме до конца года.

Чаще всего сервисами для планирования пользуются россияне в возрасте 36–45 лет, за ними идут 26–35-летние. Подростки и студенты 14–20 лет составляют меньшую долю аудитории, но проводят в сервисах больше всего времени.

Мужчины пользуются планировщиками чаще женщин — 61% против 39%.

