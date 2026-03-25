Живодёра с дробовиком ищут в Сочи после массового расстрела бездомных собак

В посёлке Нижняя Хобза, расположенном в пределах города Сочи, неизвестный открыл огонь из дробовика по бездомным собакам. Об этом сообщает Kub Mash.

Очевидцы сообщают о как минимум четырех пострадавших животных. Одна собака погибла на месте, две раненые скрылись. Ещё одно животное в критическом состоянии находится в ветеринарной клинике, где врачи борются за его жизнь.

Жители подчёркивают, что эти собаки были участниками программы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и возврат на прежнее место)., не проявляли агрессии и находились под наблюдением. В связи с произошедшим, граждане требуют провести проверку, найти стрелявшего и привлечь его к ответственности.

Ранее во Владивостоке прокуратура Приморского края возбудила уголовное дело по факту гибели собаки. Мужчина выбросил животное из окна четвёртого этажа дома на улице Сахалинской.