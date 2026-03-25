Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, в эфире радио Sputnik поделился воспоминаниями о своих поездках по Европе. По словам блогера, когда он путешествовал по европейским странам, его регулярно разочаровывала местная кухня. Попытки отведать национальные блюда часто заканчивались неудачно.

«Я как сейчас помню, как ни пойдёшь что-нибудь национального поесть, какой-нибудь дрянью невообразимой накормят», — сказал блогер.

В итоге Пучков нашёл для себя альтернативу. Во время последующих визитов он стал питаться исключительно в китайских ресторанах. Там, по его оценке, всегда было вкусно, а порции радовали своим объёмом.

А ранее Life.ru писал, что греческую кухню признали лучшей в мире, а армянскую — худшей. По данным World Population Review, первая десятка лидеров практически осталась неизменной относительно предыдущего года. Россия заняла достойное 34-е место, опережая большинство бывших республик СССР, за исключением Грузии, находящейся на 30-й строке.