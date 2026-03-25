Титов рассказал, какой российский продукт подделывают в Китае чаще всего

Чаще всего из российских продуктов в КНР подделывают колбасу. Об этом рассказал председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.

Он отметил, что вкус оригинала сильно отличается от того, что предлагают местные производители. Впрочем, Титов уточнил, что называть такую продукцию классической подделкой не совсем корректно: на упаковке всегда значится конкретный китайский завод-изготовитель.

Среди других товаров, которые маскируют под отечественные, оказались мёд и сладости. Титов объяснил это колоссальным спросом: интерес к российским брендам в Китае настолько высок, что это провоцирует появление подражаний.

Ранее в Приморье сообщали, что власти КНР помогают нашим экспортёрам в борьбе с нелегальными копиями. Ситуация осложняется ростом популярности «русских» торговых точек по всей стране — нередко под такой вывеской скрывается продукция, не имеющая отношения к РФ. В связи с этим Посольство России уже призывало потребителей быть внимательнее при выборе товаров.

Мероприятие, на котором прозвучало заявление, проходит на острове Хайнань. Азиатский форум в Боао, известный также как «восточный Давос», начал работу во вторник и продлится до 27 марта. Ключевая повестка встречи — поиск новых точек сотрудничества.