Титов рассказал, какой российский продукт подделывают в Китае чаще всего
Обложка © ТАСС / ЕРА/ RITCHIE B. TONGO
Чаще всего из российских продуктов в КНР подделывают колбасу. Об этом рассказал председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.
Он отметил, что вкус оригинала сильно отличается от того, что предлагают местные производители. Впрочем, Титов уточнил, что называть такую продукцию классической подделкой не совсем корректно: на упаковке всегда значится конкретный китайский завод-изготовитель.
Среди других товаров, которые маскируют под отечественные, оказались мёд и сладости. Титов объяснил это колоссальным спросом: интерес к российским брендам в Китае настолько высок, что это провоцирует появление подражаний.
Ранее в Приморье сообщали, что власти КНР помогают нашим экспортёрам в борьбе с нелегальными копиями. Ситуация осложняется ростом популярности «русских» торговых точек по всей стране — нередко под такой вывеской скрывается продукция, не имеющая отношения к РФ. В связи с этим Посольство России уже призывало потребителей быть внимательнее при выборе товаров.
Мероприятие, на котором прозвучало заявление, проходит на острове Хайнань. Азиатский форум в Боао, известный также как «восточный Давос», начал работу во вторник и продлится до 27 марта. Ключевая повестка встречи — поиск новых точек сотрудничества.
Ранее сообщалось, что Китай увеличил поставки курятины в РФ. При этом мясо птицы поступает только как сырьё для российских перерабатывающих предприятий, а в розницу почти не попадает. Кстати, китайские учёные выяснили, что мясо может играть важную роль в долголетии.
Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.