25 марта, 16:09

Патрушев: ВМФ России защищает корабли в море, следуя двум принципам

Военно-морской флот России обеспечивает безопасность судоходства, включая сопровождение кораблей с грузами в интересах страны. Об этом на совещании Морской коллегии заявил её председатель, помощник президента Николай Патрушев.

По словам Патрушева, безопасность обеспечивается по объектовому и зональному принципам, а контроль за судами, перевозящими грузы для России, усилен. Капитаны портов могут запрашивать сопровождение российских кораблей мобильными огневыми группами, уточнил он.

На коллегии разработали инструкцию по оперативной связи судовладельцев и операторов с администрациями портов и ВМФ — в первую очередь в Азово-Черноморском бассейне и Балтийской морской зоне. Также приняты меры по оперативному информированию общественности о незаконных действиях в отношении российского торгового флота.

Флот будущего: Как Россия будет укреплять морскую мощь до 2050 года
Ранее Николай Патрушев заявил, что российский ледокольный флот не имеет равных в мире по мощности и способности работать в тяжёлых условиях. В распоряжении России находится 43 ледокольные единицы. Восемь атомных гигантов способны прокладывать путь там, где любая другая техника бессильна.

BannerImage
