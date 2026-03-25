На премьере Ефремова нашёлся зритель, который был на его последнем спектакле до отсидки

На премьеру спектакля «Без свидетелей» в театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова» пришёл давний поклонник Михаила Ефремова, который был на последнем спектакле артиста перед смертельным ДТП. Он рассказал об этом Life.ru.

«Исторически получилось так, что одним из последних спектаклей Ефремова был «Амстердам» в [театре] «Современник», где я был. <...> Теперь я приехал в Москву и узнал, что есть возможность посмотреть [на Ефремова] через пять лет [после аварии]», — поделился зритель.

Ранее Life.ru рассказывал, что после освобождения из колонии Михаил Ефремов вступил в труппу театра Никиты Михалкова. Уже прошёл закрытый показ спектакля «Без свидетелей», в котором Ефремов играет вместе с Анной Михалковой. Их герои — бывшие супруги, которые случайно встречаются спустя годы после развода.