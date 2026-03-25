«Таких, как Миша, у нас артистов нет»: Ярмольник с цветами пришёл поддержать Ефремова на его премьере

На премьерном спектакле Михаила Ефремова в театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова ожидается аншлаг. Леонид Ярмольник, пришедший с цветами поддержать артиста, заявил Life.ru, что таких, как Ефремов, больше нет и он надеется на его полноценное возвращение в профессию.

Ярмольник рассказал о своих ожиданиях перед премьерным спектаклем. Видео © Life.ru

«Вы знаете, у меня никаких сомнений нет, что Михаил — это Михаил. Поэтому очень рад, что это время прошло, и я надеюсь на его полномасштабное возвращение в профессию. Потому что таких, как Миша, у нас артистов нет. Я его очень люблю, и пусть это останется невероятно грустной историей. И я надеюсь, что он ещё всё успеет», — сказал он.

Для заслуженного артиста России выход на сцену 25 марта станет первым после резонансного ДТП 2020 года и освобождения по УДО в 2025-м. В феврале уже прошёл закрытый показ спектакля «Без свидетелей», где присутствовавшие устроили десятиминутную овацию.

Билеты на премьерные показы 25 и 26 марта раскупили за четыре часа после старта продаж. Цены в кассах достигали 25 тысяч рублей за первые ряды, а у перекупщиков доходили до 50 тысяч. Места в первом ряду бельэтажа подорожали с 8 до 12 тысяч рублей.

Спектакль «Без свидетелей» по пьесе С. Прокофьевой «Беседа без свидетеля» — психологическая драма о бывших супругах, встретившихся спустя годы после расставания. Главные роли в постановке исполняют Анна Михалкова и Михаил Ефремов. Теперь артист будет играть в этом спектакле регулярно.

Ранее режиссёр Никита Высоцкий заявил, что после долгого перерыва Михаил Ефремов блестяще исполнил роль в премьерном спектакле «Без свидетелей», подтвердив свой высокий профессиональный уровень. По словам Высоцкого, он рад за друга и считает, что спустя годы артист не потерял форму и играет не хуже прежнего.