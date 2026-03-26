Стоимость форварда «Зенита» Дурана снизилась на семь миллионов евро

Стоимость нападающего петербургского «Зенита» Джона Дурана снизилась на 7 млн евро. Об этом сообщает портал Transfermarkt. Футболист перешёл в клуб в зимнее трансферное окно на правах аренды. На момент перехода его оценивали в 32 млн евро.

После снижения трансферная стоимость колумбийца оценивается в 25 млн евро, следует из обновлённых данных. Сейчас Дуран делит первое место среди самых дорогих игроков Российской премьер-лиги. В списке с ним находятся полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Одновременно в лиге зафиксировали рост стоимости других игроков. Полузащитник Джон Джон после перехода в «Зенит» подорожал на 5 млн евро. Также увеличилась оценка хавбека «Динамо» Бителло и игрока ЦСКА Кирилла Глебова.

Ранее московский ЦСКА объявил о переходе бразильского защитника Матеуса Рейса из лиссабонского «Спортинга». Контракт 30-летнего футболиста с армейским клубом рассчитан до июня 2029 года с опцией продления ещё на один сезон. Он будет выступать под вторым номером.