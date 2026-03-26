26 марта, 01:27

В Приморье задержали вымогателей денег у жён и матерей погибших бойцов СВО

Обложка © Telegram / Полиция Приморья

Сотрудники полиции и УФСБ в Приморье задержали подозреваемых в вымогательстве у родственников погибших участников специальной военной операции. Об этом сообщили в региональном УМВД.

«По версии следствия, злоумышленники под надуманным предлогом требовали деньги у матерей и жён военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое граждан РФ (двое ранее судимых мужчин 1981 и 1979 годов рождения и ранее не судимая женщина 1993 года рождения), причастных к организации преступной группы», — говорится в сообщении.

Общий ущерб, по предварительным данным, превысил 3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Следствие продолжает устанавливать дополнительные эпизоды и возможных соучастников.

Ранее в Приморье задержали другую преступную группу, занимавшуюся вымогательствами и насильственными преступлениями. По данным следствия, банда действовала несколько лет и требовала деньги у местных жителей, в том числе у участников СВО. В её состав входили более десяти человек, а сами преступления носили системный характер. Правоохранители зафиксировали десятки эпизодов, включая грабежи и похищения. Все фигуранты были арестованы, расследование по делу продолжается.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Антон Голыбин
