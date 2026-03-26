Стармер разрешил британским военным задерживать суда «теневого флота»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предоставил британским военнослужащим право задерживать в водах королевства суда так называемого теневого флота. Об этом говорится в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

«Премьер-министр согласился с тем, что Вооружённые силы Великобритании и сотрудники правоохранительных органов теперь смогут перехватывать суда, подпавшие под санкции Великобритании и следующие транзитом через британские воды», — сказано в документе.

В преддверии саммита Объединённого экспедиционного корпуса (JEF) в Хельсинки в канцелярии Стармера призвали участников объединения усилить координацию по борьбе с «теневым флотом».

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера за его отказ поддержать США в иранском конфликте. Американский лидер отметил, что предложение Стармера отправить два авианосца «после победы» в конфликте с Ираном является неэффективным, поскольку «по сути, сейчас для авианосцев нет никакой угрозы».